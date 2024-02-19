Свиньи забежали в российский магазин и разбили бутылки с алкоголем
В Челябинске три свиньи забежали в супермаркет, разбили бутылки с алкоголем и попробовали их содержимое. Видео инцидента опубликовал паблик «Инцидент Аргаяш Долгодеревенское Челябинск» во «ВКонтакте».
В кадр попали три относительно молодых поросенка, забежавших в магазин «Пятерочка». Один из них разбивает стоящие на нижней полке бутылки с алкоголем, а затем пробует вылившуюся на пол жидкость.
Один из посетителей задается вопросом: «У вас здесь свинарник или что?» Как животные попали в супермаркет и кому принадлежат, неизвестно.
Официальный аккаунт «Пятерочки» ответил, что «в результате набега трех поросят посетители и сотрудники не пострадали». «Причинен незначительный ущерб нескольким бутылкам горячительного. Сейчас животные покинули магазин, вероятно, отсыпаются», — добавили авторы.
В 2020 году на видео попал момент, как четыре диких кабана устроили погром в китайском городе Ниндэ.