Украинец под видом сотрудника ФСБ похитил 42 миллиона рублей

В СПб украинец сел на 8 лет за аферы на 42 млн руб. под видом сотрудника ФСБ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина Украины Валентина Добровольского, который под видом сотрудника ФСБ России провернул аферы с инвестициями и похитил 42 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении четырех преступных эпизодов мошенничества и подделке документов, но за последнее преступление уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности. Он должен возместить ущерб обманутым инвесторам и выплатить им похищенные средства.

Из материалов дела следует, что с 2017 по 2020 год Добровольский знакомился с людьми и убеждал их вкладываться в приобретение серверных платформ и комплектующих к ним в Нидерландах с целью получения прибыли. Инвесторы передавали ему деньги, которые он присвоил.

28 февраля 2020 года Добровольского, находившегося за рулем автомобиля BMW Х5М, остановил инспектором ДПС. Водитель предъявил полицейскому поддельное служебное удостоверение сотрудника ФСБ со своей фотографией.

Добровольский разыскивается на Украине за мошенничество. В России он сдал экзамен на получение гражданства и заключил фиктивный брак с россиянкой. На суде он вину не признал.