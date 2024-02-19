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08:23, 19 февраля 2024Россия

В Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру пьяной няни

В Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру пьяной няни

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге в подъезде жилого комплекса «Лондон-Парк» нашли пятилетнего ребенка-инвалида, который был раздет до гола. Выяснилось, что он оказался там по недосмотру пьяной няни, пишет 78.ru.

Мальчика в подъезде обнаружили местные жители. Они пытались найти его квартиру. В итоге ребенка отвезли в полицию, в настоящее время он дожидается родителей. Вернуть сына супруги смогут через органы опеки.

Няня, которая потеряла ребенка из виду, когда употребляла алкоголь, присматривала за мальчиком с самого рождения и приехала вместе с его семьей из Орла в Петербург для лечения.

Ранее в поселке Новой Москвы 28-летняя няня напилась и жестоко избила годовалого мальчика. О произошедшем рассказала в полиции мать младенца, уроженка Туркмении. Она пояснила, что снимает жилье у подруги, которая и согласилась присматривать за ребенком в ее отсутствие.

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      Анастасия Шейкина
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