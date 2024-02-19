Военкора РИА Новости Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве

В Москве задержали российского военного корреспондента и журналиста РИА Новости Андрея Коца. Он признался, что приобрел марихуану.

По данным издания Baza, задержание произошло еще 10 февраля. Полицейские остановили журналиста на улице Декабристов и заметили, что он нервничает. Тогда правоохранители досмотрели Коца и нашли у него сверток с каким-то веществом. Позже экспертиза показала, что это два грамма марихуаны.

Военкор заявил, что нашел закладку

Коц признался, что купил марихуану и забрал закладку с тыльной стороны дома. Теперь силовики ищут того, кто продал запрещенное вещество, и планируют возбудить против него дело за торговлю наркотиками.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

При этом военкор отказался комментировать изданию Baza свое задержание. «Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать», — сказал журналист.

На задержание Коца отреагировал его брат Александр Коц — также известный российский военкор, работающий на «Комсомольскую правду». Он не смог подтвердить задержание своего родственника, так как не обладает соответствующей информацией. «Я не знаю ничего, я в Авдеевке», — сказал Александр Коц.

На Коца вряд ли заведут уголовное дело

Андрей Коц был отпущен после составления материалов дела. Согласно УК РФ, незаконное приобретение наркотических веществ регулирует статья 228. Однако журналист может избежать уголовного наказания, так как при нем нашли только два грамма вещества. Лишение свободы, штраф или исправительные работы предусмотрены в тех случаях, когда при подозреваемом было найдено значительное количество вещества — а именно больше шести граммов. При этом дело собираются завести на продавца.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержанный в Москве Коц является автором аналитических материалов про специальную военную операцию на Украине, которые публикуются на сайте РИА Новости. Последняя статья, в которой он анализировал ситуацию на авдеевском направлении, вышла вчера, 18 февраля.

Александр и Андрей — дети советского и российского журналиста Игоря Коца. Он является заместителем главного редактора «Российской газеты», до этого работал замом главреда «Комсомольской правды» и 10 лет занимал пост главного редактора газеты «Советский спорт».