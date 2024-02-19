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20:10, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о необычном ритуале перед съемками

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета-Варвара Аранова рассказала о необычном ритуале, который она совершает перед съемками программы. Подробности она раскрыла в подкасте «Страхи», доступном на YouTube.

Аранова призналась, что перед каждой съемкой в «Женском стендапе» или другим ответственным мероприятием посещает станцию метро «Площадь Революции» и трет нос скульптуре собаки, популярной у туристов. «Мне нужно прям поговорить с этой собакой. Я каждый раз задерживаю людей, которые просто хотят прикоснуться к носу и уйти. Я прям стою, держу этот нос с закрытыми глазами и разговариваю с этой собакой. И мне на это нужно минуты три точно», — отметила она.

Юмористка добавила, что делает это из-за сильного волнения. Она уточнила, что пыталась отказаться от ритуала, но пока у нее не получилось. «Мне очень стыдно каждый раз, неловко. Я прям как безумная», — поиронизировала она.

Ранее Аранова рассказала о неудачном выступлении в КВН. Из-за отсутствия репетиций она забыла слова во время номера, поэтому продолжительность сценки сократилась до одной минуты с запланированных шести.

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