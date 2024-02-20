Сальдо: Харьковская, Николаевская и Одесская области это «абсолютная Россия»

Четыре области восточной Украины исторически являются «абсолютной Россией». Их в разговоре с

РИА Новости назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», — уточнил он. Сальдо добавил, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области также неразрывно исторически связаны с Россией. «Ну, а Киев — это мать городов русских», — заключил губернатор.

В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. После этого президент России Владимир Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Таким образом число регионов России выросло с 85 до 89. Жители новых регионов со дня включения территорий в Россию признаются российскими гражданами.