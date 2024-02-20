84 члена избирательных комиссий в Индонезии погибли от переутомления

Detik: 84 члена избиркомов на выборах в Индонезии погибли от переутомления

В Индонезии после президентских выборов 84 члена избирательных комиссий погибли от усталости и переутомления, заявил министр здравоохранения страны Буди Гунади Садикин. Его цитирует портал Detik.

«Всего на данный момент умерли 84 человека», — сказал министр, добавив, что всего на почве переутомления различные заболевания и осложнения получили порядка 4567 членов избиркомов.

В 2019 году в Индонезии 91 член избирательной комиссии скончался, и еще несколько сотен оказались в больницах. Президент Индонезии Джоко Видодо назвал умерших «борцами за демократию». После этого инцидента в стране было решено принять меры по снижению нагрузки на членов избирательной комиссии в будущем.