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12:09, 20 февраля 2024Экономика

Китай решил обрушить ставки по ипотеке

Reuters: Китай рекордно удешевит ипотеку ради поддержки рынка недвижимости

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай объявил о крупнейшем снижении ставки по ипотечным кредитам для поддержки рынка недвижимости и экономики. Об этом решении сообщает Reuters

Пятилетние кредиты (LPR) удешевили с 4,2 до 3,95 процента годовых. Снижение на 25 базовых пунктов стало рекордным с 2019 года и намного превысило прогнозы экспертов, не ожидавших такого обрушения ставок.

«Это самый большой сигнал. Другими словами, начался крупнейший в истории цикл снижения процентных ставок», — отметил аналитик китайского научно-исследовательского института E-House Янь Юэцзинь.

Снижение ставки говорит о том, что Пекин больше не беспокоится о негативных эффектах снижения кредитных ставок на валюту и банки, как это было в 2023-м. Однако решение о снижении ставки не укрепило доверие инвесторов на фондовых рынках.

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Пекин активизировал усилия по спасению переживающего кризис сектора недвижимости, который обеспечивает четверть экономики, однако меры пока не приводят к ожидаемому результату. Большинство аналитиков и инвесторов ожидают дополнительных мер для стимулирования потребления и поддержки цен на недвижимость. По словам инвестиционного стратега по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Legal and General Investment Management Бена Беннетта, большинство людей не покупают дома, потому что стоимость ипотеки слишком высока, они беспокоятся о том, что застройщики обанкротятся и цены на жилье упадут.

В начале декабря 2023-го власти Китая представили экстренный план по восстановлению экономики от затяжного кризиса. Добиться устойчивого экономического роста рассчитывают за счет более активного привлечения иностранных инвестиций, а также поощрения инноваций в промышленном и сельскохозяйственном секторах.

В 2021 году КНР столкнулась с банкротством крупнейшего застройщика — компании Evergrande. За ней крах постиг более мелких игроков. Из-за нехватки ликвидности застройщики распродают квартиры еще до окончания строительства, а на полученные средства продолжают создавать новые проекты, замораживая реализацию предыдущих. Сейчас в стране тысячи недостроенных домов и миллионы пустующих квадратных метров, выплаты ипотеки по которым китайцы бойкотируют из-за недоверия к строительным компаниям. Аналитики допускают, что жилищный пузырь может подорвать финансовую систему Китая и пошатнуть всю мировую экономику.

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      Вячеслав Агапов
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