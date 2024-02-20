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12:50, 20 февраля 2024Из жизни

Мужчина сбросил 13 килограммов за два месяца после замечания матери

Мужчина из Индии похудел на 13 килограммов за два месяца благодаря прогулкам

Фото: Davizro Photography / Shutterstock / Fotodom

Житель Индии за два месяца похудел на 13 килограммов после того, как мать сделала ему замечание из-за неправильного питания. Свою историю он рассказал The Times of India.

IT-специалист Дирадж из города Баджпур, штат Уттаракханд, сильно набрал вес за время локдауна из-за пандемии COVID-19. Более того, у мужчины случились проблемы на работе, из-за чего он пребывал в постоянном стрессе и стал есть еще больше. «Только когда мама обратила внимание на мои вредные привычки, я понял, что надо что-то менять. В этот момент у меня появилась решимость изменить жизнь», — рассказал Дирадж, который твердо решил сбросить вес 1 сентября 2023-го.

Он решил начать с регулярных утренних прогулок. Индиец также отказался от искусственных подсластителей и заменил их на мед и неочищенный пальмовый сахар. Раньше Дирадж ел фастфуд пять дней в неделю, но теперь позволял это себе только один раз в неделю. Кроме того, он перестал есть после восьми часов вечера.

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Чтобы увеличить физическую нагрузку, мужчина купил велосипед и начал совершать регулярные путешествия на природу. Вскоре он увлекся фотографией и стал ездить все дальше, чтобы сделать снимки новых мест. «Я совмещал езду на велосипеде, активные прогулки и силовые тренировки дома, а прогресс отслеживал с помощью фитнес-браслета. Это сделало меня более мотивированным и ответственным», — заявил Дирадж.

Когда в похудении появились первые успехи, он начал делиться ими в социальных сетях и получил много поддержки от подписчиков и друзей. «Благодаря простым изменениям образа жизни и последовательным усилиям, я смог изменить привычки и стать здоровее», — рассказал индиец.

К началу ноября Дираджу удалось сбросить 13 килограммов. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом и теперь записался в тренажерный зал. Мужчина понадеялся, что его история вдохновит других людей «совершить путешествие от летаргии к здоровью».

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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      Никита Савин
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