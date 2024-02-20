Мужчина сбросил 13 килограммов за два месяца после замечания матери

Мужчина из Индии похудел на 13 килограммов за два месяца благодаря прогулкам

Житель Индии за два месяца похудел на 13 килограммов после того, как мать сделала ему замечание из-за неправильного питания. Свою историю он рассказал The Times of India.

IT-специалист Дирадж из города Баджпур, штат Уттаракханд, сильно набрал вес за время локдауна из-за пандемии COVID-19. Более того, у мужчины случились проблемы на работе, из-за чего он пребывал в постоянном стрессе и стал есть еще больше. «Только когда мама обратила внимание на мои вредные привычки, я понял, что надо что-то менять. В этот момент у меня появилась решимость изменить жизнь», — рассказал Дирадж, который твердо решил сбросить вес 1 сентября 2023-го.

Он решил начать с регулярных утренних прогулок. Индиец также отказался от искусственных подсластителей и заменил их на мед и неочищенный пальмовый сахар. Раньше Дирадж ел фастфуд пять дней в неделю, но теперь позволял это себе только один раз в неделю. Кроме того, он перестал есть после восьми часов вечера.

Чтобы увеличить физическую нагрузку, мужчина купил велосипед и начал совершать регулярные путешествия на природу. Вскоре он увлекся фотографией и стал ездить все дальше, чтобы сделать снимки новых мест. «Я совмещал езду на велосипеде, активные прогулки и силовые тренировки дома, а прогресс отслеживал с помощью фитнес-браслета. Это сделало меня более мотивированным и ответственным», — заявил Дирадж.

Когда в похудении появились первые успехи, он начал делиться ими в социальных сетях и получил много поддержки от подписчиков и друзей. «Благодаря простым изменениям образа жизни и последовательным усилиям, я смог изменить привычки и стать здоровее», — рассказал индиец.

К началу ноября Дираджу удалось сбросить 13 килограммов. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом и теперь записался в тренажерный зал. Мужчина понадеялся, что его история вдохновит других людей «совершить путешествие от летаргии к здоровью».

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