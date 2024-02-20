Раскрыты самые распространенные травмы из-за чрезмерно страстного секса

Ритейлер секс-игрушек Lovehoney провел исследование и назвал самые распространенные травмы, причиной которых становился бурный секс. Его результаты опубликовало издание The Sun.

В ходе опроса двух тысяч британцев выяснилось, что каждый четвертый из десяти респондентов получал какие-либо травмы в результате чрезмерного страстного секса. Наиболее распространенными увечьями, согласно данным аналитиков, стали ожоги от ковра на коже, растяжения спины и других мышц, а также вывихи лодыжек. Также девять процентов опрошенных признались, что в результате любовных игр получили синяки и ушибы различной степени тяжести. Отмечается, что мужчины сталкивались с травмами во время секса в три раза чаще, чем женщины.

Эти данные подтверждаются официальной статистикой Национальной службы здравоохранения Великобритании, согласно которой число болезненных травм среди мужчин действительно резко возросло за последний год. Так, в 2023 году хирурги провели 169 операций по восстановлению пениса после перелома, что на 46 больше, чем годом ранее.

Примечательно, что в большинстве случаев с переломом члена в больницу поступали мужчины старше 30 лет. Распространенными причинами этой травмы уролог-консультант из Лондона Гордон Мьюир назвал прием виагры и интимную близость в позах, когда женщина находится сверху.

Также, по словам специалиста, один 33-летний британец сломал половой орган, когда упал с верхней полки в спальном вагоне поезда, где пытался заняться сексом со своей девушкой. Эксперт отношениям Несс Купер, в свою очередь, предупредила, что интимная близость в новых и необычных местах может стать отличным способом разнообразить сексуальную жизнь, но она же увеличивает вероятность травм.

Ранее сексолог Изабелль Урен объяснила желание мастурбировать на работе. По ее мнению, такая потребность вызвана тем, что люди получают больше удовольствия от самоудовлетворения в непривычных условиях.