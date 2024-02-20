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07:08, 20 февраля 2024Путешествия

Россияне поехали в свадебное путешествие в Казань и пожаловались на хамство

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пара российских молодоженов поехала в Казань в свадебное путешествие и пожаловалась на хамство таксистов. Своими впечатлениями они поделились с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Супруги рассказали, что на каждом шагу в городе туристов преследуют с предложениями сфотографироваться с ростовыми куклами. Кроме того, водители такси ездят на сломанных машинах, не соблюдая правила дорожного движения. «Так и еще нахамят», — заметили путешественники.

При этом россияне остались довольны отдыхом, рассказав о добрых и отзывчивых жителях Казани. «С радостью помогут и подскажут дорогу, расскажут много интересных историй. Стоит съездить всей семьей, ведь для детей развлечений так же много, как и для взрослых», — заключили туристы.

Ранее российская путешественница побывала в Дагестане с мужем и сыном и описала поездку фразой «казалось, что я не в России». По словам туристки, они выбрали кавказскую республику для отпуска в целях экономии.

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      Зарина Дзагоева
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