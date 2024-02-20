Российский губернатор рассказал о подделывающих его голос мошенниках

Белгородский губернатор Гладков рассказал о подделывающих его голос мошенниках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о мошенниках, которые подделывают его голос и пишут сообщения от его имени. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья, у меня нет такой практики с рассылкой голосовых сообщений, я этого никогда не делаю. Внимательно смотрите, с каких номеров вам пишут, приходят голосовые сообщения», — написал глава региона.

Гладков посоветовал жителям обращаться в приемную в случае, если на их телефоны приходят сообщения от имени губернатора. Помощники прояснят ситуацию и подтвердят и опровергнут те запросы, которые могут поступать, добавил он.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что его пытались обмануть мошенники. Ему позвонили с незнакомого номера. Неизвестный мужчина обратился к губернатору по имени-отчеству и представился сотрудником сотового оператора. Он сообщил, что срок действия сим-карты Котюкова якобы заканчивается, после этого глава региона бросил трубку.