Сообщения о принуждении россиян к голосованию не подтвердились

Информация о заставляющих россиян голосовать агитгруппах не подтвердилась

Информация о том, что в Херсонской области работает агитационная группа, заставляющая людей голосовать, не подтвердилась.

В украинских Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на главу Херсонской области Владимира Сальдо, в которых говорится, что в регионе адресно ходят агитационные группы, которые заставляют людей голосовать.

К публикациям прикреплены снимки, на которых замечены люди в жилетах в надписью «Выборы президента России 15-17 марта 2024 года». Фотографии взяты из Telegram-канала Избирательной комиссии Херсонской области. Репост публикации сделала Администрация региона.

На снимках запечатлены члены участковых избирательных комиссий Алешкинского МО, которые осуществляют подомовой обход жителей. «Во всех муниципальных округах Херсонской области, в том числе находящихся недалеко от линии боевого соприкосновения, продолжается героическая работа сотрудников участковых комиссий по адресному информированию жителей о предстоящих выборах», — говорилось в сообщении.

Херсонское агентство новостей 18 февраля сообщало, что избирательная комиссия региона подготовила специалистов, которые будут информировать граждан о предстоящих выборах в рамках проекта «ИнформУИК».

Избирателя информируют о дате, времени, месте и способах голосования на выборах. Граждане также узнают о зарегистрированных кандидатах и возможности голосования на дому. Член УИК носит фирменный значок, имеет устройство с приложением, заверенный ТИК бейдж, сумку и планшет с материалами.

Целью проекта является информирование о выборах президента России, голосовать граждан участники проекта не заставляют — у специалистов нет контейнеров, мобильной ширмы и бюллетеней для голосования.

Сальдо в своем Telegram-канале также сообщал, что с 17 февраля по 7 марта члены проекта будут проводить подомовые обходы и информировать граждан о ходе избирательной кампании, зарегистрированных кандидатах, о том, когда, где и как можно проголосовать, а также о формах и способах голосования. «Узнать членов проекта "ИнформУИК" вы сможете по бейджику, форменной накидке и брендированной сумочке. Дорогие друзья, встречайте, слушайте, принимайте решения и приходите на выборы!» — говорилось в сообщении.

Информация о том, что жителей Херсонской области заставляют голосовать на выборах, не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».