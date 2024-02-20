В Крыму объявили охоту на опасного морского хищника. В его пасти может поместиться взрослый человек

В Крыму объявили о вознаграждении за поимку средиземноморского групера

В Крыму объявили охоту на опасного морского хищника, которого нашли в акватории Черного моря. Об этом сообщается на сайте радио «Крым». Почему груперы появились у берегов полуострова, хотя раньше их никогда там не видели, остается неизвестным. Специалисты пока не могут сказать, насколько велика популяция этих рыб и будет ли она расти дальше.

За вылов груперов пообещали вознаграждение

По словам директора Алуштинского аквариума Виктора Жиленко, груперов раньше не видели у берегов полуострова. Но эти рыбы представляют серьезную опасность для местной фауны. Двоих особей груперов выловили накануне, рыбаки передали их аквариуму.

Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия пять тысяч рублей Виктор Жиленко директор Алуштинского аквариума

Кто такие груперы

Груперы, или черны, или мероу, — род лучеперых рыб из семейства каменных окуней, которые распространены преимущественно в Индо-Тихоокеанской области. Существует несколько десятков видов этих хищников.

У груперов яркая и необычная окраска, которая может меняться в зависимости от конкретной ситуации и окружающих условий. Обычно на темном фоне можно увидеть много ярких пятен, полос и точек.

Групер в акватории Красного моря Фото: Andrey Nekrasov / Globallookpress.com

У этих хищников сильновыдвижная верхняя челюсть, принимающая форму трубки в момент открывания рта. Подобное строение позволяет груперам засасывать добычу. Они питаются мелкими акулами, рыбой, омарами, скатами, молодыми морскими черепахами. В пасти крупного групера помещается взрослый человек.

Правильно ли истреблять груперов в Черном море?

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков высказался против истребления груперов в акватории Черного моря, потому что, по его мнению, такая стратегия не решает экологические проблемы, которые привели к появлению вида.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Их стоит вылавливать для научных целей. Чтобы избавиться от рыб, нужно узнать причину их появления в крымских водах и отталкиваться от этого. Возможно, у них произошли какие-то мутации. Но избавиться от них путем истребления — это совершенно тупиковый вариант. Я не поддерживаю истребление какого-то вида, не говоря о том, что поймать их всех попросту не получится», — рассказал Шеляков NEWS.ru.

Ветеринар также отметил, что появление хищников может быть связано с многими причинами — например, изменением температуры воды или течения. Даже шумовое загрязнение влияет на рыб, заставляя их мигрировать туда, где их быть не должно.

Длина рыб варьируется от 20 сантиметров до более чем 2,5 метра, масса тела — от 100 граммов до 450 килограммов

Почему груперы опасны

Груперы любят прятаться в темных расщелинах, а иногда и среди обломков кораблей. Это делает их опасными для аквалангистов. В тропических странах ловцы жемчуга, по слухам, боятся груперов и морских окуней больше акул. А в порту Сан-Хуан на острове Пуэрто-Рико рассказывают истории о груперах, которые прячутся под сваями у причалов, поджидая купающихся подростков.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Уильям Дж. Кроми, океанограф и автор научно-популярных книг, писал в своей книге «Живой мир моря» о ловце жемчуга из Австралии, который угодил в пасть гигантскому груперу и спасся лишь благодаря тому, что сумел пролезть в жаберную щель рыбы.

Груперы и морские окуни страшны не только огромной пастью. В тихоокеанском аквариуме «Мэринленд» из-за групера произошел несчастный случай. Крупную особь весом 160 килограммов собирались переводить из одного бассейна в другой. К груперу спустился аквалангист, он загнал рыбу в угол и стал приближаться к ней, когда она вдруг повернулась спиной и вонзила в аквалангиста огромные спинные колючки. Раны оказались серьезными, и пострадавшего пришлось госпитализировать.

Груперы угрожают даже акулам

В июне 2023 года в Атлантическом океане рядом с побережьем города Гудленд (штат Флорида, США) произошел необычный инцидент. Огромная 227-килограммовая гуаса — тигровый малоглазый групер — целиком проглотила черноносую серую акулу. Свидетелем происшествия стал капитан яхты Джон Броссард.

Броссард рассказал, что рядом с их судном в ожидании скорого улова стали кружить три гигантские гуасы. Когда рыбаки поймали черноносую серую акулу, одна из рыб проглотила ее целиком и уплыла, порвав при этом леску.