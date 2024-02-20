В США предъявили обвинение двум россиянам за участие в хакерской группировке

Reuters: Минюст США обвинил двух россиян в участии в хакерской группе LockBit

Министерство юстиции США предъявило обвинение россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву за участие в известной хакерской группировке LockВit. Об этом сообщает агентство Reuters.

Двух граждан России обвинили в том, что в составе группировки LockВit они распространяли вредоносные программы, жертвами которых становились страховые, логистические, промышленные и другие компании США и прочих стран.

Кроме того, Кондратьева обвинили в распространении вредоносной программы в 2020 году. Согласно данным Минюста США, тогда от нее пострадал проживающий в штате Калифорния пользователь. Кто именно стал жертвой этой хакерской атаки, не уточнялось.

Ранее 20 февраля сообщалось, что западные спецслужбы ликвидировали LockВit. Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США заявил, что в результате операции было изъято 11 тысяч доменных имен, которые использовались для распространения вредоносных программ.