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17:35, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

В США предъявили обвинение двум россиянам за участие в хакерской группировке

Reuters: Минюст США обвинил двух россиян в участии в хакерской группе LockBit

Скриншот: Handout / Reuters

Министерство юстиции США предъявило обвинение россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву за участие в известной хакерской группировке LockВit. Об этом сообщает агентство Reuters.

Двух граждан России обвинили в том, что в составе группировки LockВit они распространяли вредоносные программы, жертвами которых становились страховые, логистические, промышленные и другие компании США и прочих стран.

Кроме того, Кондратьева обвинили в распространении вредоносной программы в 2020 году. Согласно данным Минюста США, тогда от нее пострадал проживающий в штате Калифорния пользователь. Кто именно стал жертвой этой хакерской атаки, не уточнялось.

Ранее 20 февраля сообщалось, что западные спецслужбы ликвидировали LockВit. Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США заявил, что в результате операции было изъято 11 тысяч доменных имен, которые использовались для распространения вредоносных программ.

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