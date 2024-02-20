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11:04, 20 февраля 2024Россия

В СВР опровергли поражение СССР в Афганистане

Глава СВР Нарышкин: говорить о проигрыше СССР в Афганистане не приходится

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Советский Союз вывел свои войска из Афганистана лишь ради уступки Западу, что было воспринято как слабость руководства СССР. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

Нарышкин опроверг мнение, согласно которому советские войска покинули Афганистан из-за того, что Москва проиграла в этом конфликте.

«Решение о выводе ограниченного контингента советских войск было в первую очередь политическим и принималось в логике так называемых односторонних уступок», — заявил директор СВР.

Вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Через эту кампанию прошли более полумиллиона советских военнослужащих. Уже в 1992 году поддержанный СССР режим президента Мохаммада Наджибуллы пал. В 1999 году, спустя 10 лет после вывода советских войск из Афганистана, 57 процентов россиян в опросе ВЦИОМ назвали эту кампанию политической авантюрой, в которую советское руководство безответственно втянуло всю страну.

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