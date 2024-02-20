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07:33, 20 февраля 2024Бывший СССР

Военкоры показали результат работы РЭБ против украинских дронов

RusVesna показала перехваты вражеских БпЛА-камикадзе с помощью РЭБ

Работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) показали на видео. Кадры перехвата fpv-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Поясняется, что дроны-камикадзе были уничтожены в боях под Артемовском. На кадрах с дронов видно, как беспилотники теряют связь с оператором и падают, не нанося вреда российским бойцам и технике.

Военкоры узнали, что БПЛА были сбиты подразделениями войск РЭБ Южного военного округа «Карабах» и «Янтарь».

в октябре 2023 года российские военные смогли раскрыть тактику дронов-камикадзе ВСУ. В этом им помог видеосигнал, который они перехватили на частотах, используемых противником, рассказал оператор FPV-дрона с позывным Каспер. «Мы обратили внимание, что для них свойственна именно "свободная охота"», — сказал он.

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      Марина Совина
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