Врач раскрыла правильный способ пользоваться общественным туалетом

Врач неотложной медицинской помощи Пунам Десаи рассказала, как правильно пользоваться общественным туалетом. Ее слова приводит издание Mirror.

Врач порекомендовала садиться на сиденье унитаза в общественном туалете, а не принимать позу, в которой человек нависает над ним или становится на него ногами. Она объяснила, что этот способ гигиеничнее, так как при нем снижается риск попадания микробов на сиденье. Кроме того, по словам врачам, если человек не садится, он рискует повредить мышцы таза.

По ее словам, сидеть на унитазе гораздо безопаснее, особенно если использовать одноразовую накладку. «Маловероятно, что вы подхватите микробы, сидя на унитазе, покрытом накладкой. Но сидеть на фекалиях или моче других людей — это неприятно и опасно для здоровья», — подытожила врач.

Ранее эксперт по сантехнике Элеанор Поттер назвала вескую причину закрывать крышку унитаза. Она объяснила, что так можно защитить полотенца от разлетающихся микробов.