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11:22, 20 февраля 2024Россия

Зюганов назвал получивших выгоду от смерти Навального

Зюганов: смерть Навального может быть выгодна собравшимся в Мюнхене

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Смерть Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) может быть выгодна тем, кто собрался на конференции в Мюнхене. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, необходимо дождаться результатов исследований, чтобы выяснить, кто за этим стоит и кому это было выгодно.

«Я подожду исследований всех, кому поручено в срочном порядке. Понять, почему это случилось, кто за этим стоит и кому это выгодно... кому выгодно, выгодно тем, кто собрался в Мюнхене», — сказал он.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 16 по 18 февраля. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров. Основными темами форума стали ситуация на Украине, конфликт в Газе, будущее НАТО и безопасность в Европе.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии на Ямале. Согласно официальному сообщению УФСИН России, ему стало плохо во время прогулки. В Кремле заявили, что ведется расследование произошедшего, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что о его результатах пока неизвестно.

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