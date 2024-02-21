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07:29, 21 февраля 2024Россия

Автомобиль с ребенком упал с моста на МКАД

«Известия»: автомобиль Peugeot упал с моста на 19-м километре МКАД

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Легковой автомобиль Peugeot, внутри которого находился ребенок, упал с моста на МКАД. Об этом сообщают «Известия».

По их данным, авария произошла на 19-м километре кольцевой автодороги в Москве рядом с международным автовокзалом «Южные ворота». Внутри автомобиля находился 10-летний ребенок. Никто не пострадал. Как отметил водитель автомобиля, попавшего в аварию, причиной случившегося могла стать гололедица.

«Дороги так чистят, что на поворотах подлетаешь. Тем более в моем случае. Я пропустил поворот и хотел перестроиться. Дорога на тот момент свободная была. Поворот не смог сделать», — сказал мужчина.

Ранее в Усть-Илимском районе Иркутской области обрушился мост через реку Полива — он рухнул под тяжестью лесовоза. Никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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