Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине

Bloomberg: Франция сократит расходы для отправки Украине помощи на 3 млрд евро

Правительство Франции сократит расходы бюджета при содействии Минобороны, Министерства иностранных дел и Министерства финансов, чтобы использовать высвободившиеся ресурсы ради отправки Украине военной помощи на 3 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что без внесения официальных изменений в бюджет Париж на данный момент не сможет найти деньги для отправки помощи Украине. Помимо этого, правительство в первую очередь займется вопросом уменьшения расходов для решения ситуации с дефицитом бюджета, поэтому данная инициатива скорее всего не будет реализована.