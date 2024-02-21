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17:37, 21 февраля 2024Мир

Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине

Bloomberg: Франция сократит расходы для отправки Украине помощи на 3 млрд евро

Фото: Reuters

Правительство Франции сократит расходы бюджета при содействии Минобороны, Министерства иностранных дел и Министерства финансов, чтобы использовать высвободившиеся ресурсы ради отправки Украине военной помощи на 3 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что без внесения официальных изменений в бюджет Париж на данный момент не сможет найти деньги для отправки помощи Украине. Помимо этого, правительство в первую очередь займется вопросом уменьшения расходов для решения ситуации с дефицитом бюджета, поэтому данная инициатива скорее всего не будет реализована.

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      Виктория Кондратьева
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