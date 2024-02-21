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20:48, 21 февраля 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» заочно осудили в ДНР за приказ обстрелять из минометов жилые дома

В ДНР боец «Азова» заочно получил 28 лет за приказ обстрелять из минометов дома

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Романа Шебанова к 28 годам колонии строгого режима за приказ обстрелять жилой массив. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.

Установлено, что в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года украинские военнослужащие в составе минометной батареи по приказу Шебанова обстреляли жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Мариуполе. В результате было выпущено не менее пятисот минометных выстрелов.

Снаряды повредили пять жилых домов, ущерб составил более трех миллионов рублей. Мирные жители в момент обстрела находились в укрытиях и не пострадали.

Шебанова признали виновным по статьям о покушении на двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба.

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      Илона Палей
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