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23:54, 21 февраля 2024Мир

Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти

Глава ВОЗ Гебрейесус назвал сектор Газа зоной смерти
Тедрос Адханом Гебрейесу

Тедрос Адханом Гебрейесу. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Его слова приводит РИА Новости.

Гебрейесус назвал Газу зоной смерти и подчеркнул, что большая часть ее территории была разрушена. По его словам, погибли более 29 тысяч человек, многие числятся пропавшими без вести, предположительно погибшими. «И многие, многие другие получили ранения», — отметил он.

Глава ВОЗ отметил, что в связи с обострением конфликта резко увеличился уровень острого недоедания — с менее чем одного процента до более чем 15 процентов в некоторых районах. «Ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация в Газе являются бесчеловечными и продолжают ухудшаться», — заключил он.

20 февраля во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН заявили о приостановке продовольственной помощи в секторе Газа. Решение приняли из-за роста напряженности и насилия.

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      Марина Совина
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