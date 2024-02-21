Раскрыто возможное происхождение десятичной точки

Historia Mathematica: десятичная точка впервые встречается в трудах 1440-х годов

Историк математики Глен Ван Браммелен из университета Тринити-Вестер в Канаде раскрыл возможное происхождение десятичной точки, которая встречалась в трудах венецианского купца за 150 лет до ее первого известного использования немецким математиком Кристофером Клавиусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Historia Mathematica.

Начало использования десятичного разделителя привело к появлению десятичной системы, что, в свою очередь, облегчило вычисление дробей. Самое раннее известное использование этого математического знака приписывалось Кристоферу Клавиусу, который применил десятичные точки в работе по созданию астрономических таблиц в 1593 году.

Однако Браммелен обнаружил разделитель в трудах математика и астролога Джованни Бьянкини, датируемых 1440-ми годами. Бьянкини был торговцем в Венеции, прежде чем его назначили на административную должность в крупном поместье семьи аристократов д'Эсте, где он управлял активами и инвестициями. Венецианский купец также публиковал работы по астрономии, составляя графики движения планет, и предсказывал, когда произойдет затмение.

Открытие предполагает, что Бьянкини сыграл более важную роль в развитии основ математики, чем считалось ранее. Ван Браммелен отмечает, что, будучи торговцем, Бьянкини много путешествовал, в том числе в города исламского мира, где разрабатывались ключевые для современной математики концепции, что, возможно, повлияло на его использование нецелых чисел и способы их более легкого представления.