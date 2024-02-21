Диетолог назвала способ приучить себя к плотному завтраку

Диетолог Соломатина призвала не наедаться на ночь, чтобы приучиться завтракать

Чтобы приучить себя плотно завтракать, нужно не наедаться на ночь, призвала врач-диетолог Елена Соломатина. Этот простой способ изменить пищевые привычки она назвала в комментарии для NEWS.ru.

Соломатина назвала завтрак главным приемом пищи и отметила, что его нежелательно пропускать. Именно завтрак, по ее словам, запускает обменные процессы в организме.

Чтобы приучить себя плотно завтракать, нужно попробовать не наедаться на ночь. Тогда утром, не обязательно сразу после пробуждения, человек захочет есть. Если на ночь съесть большое количество сладкого, углеводов, то процесс сбивается Елена Соломатина диетолог

Соломатина рекомендовала ужинать легкими продуктами. Вечерний прием пищи, по ее словам, в идеале должен быть за три-четыре часа до сна.

Ранее Елена Соломатина посоветовала включить кофе в диету для худеющих. По ее словам, за счет того что напиток способствует выработке гормона счастья серотонина, он придает энергии, повышает настроение и избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт.