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04:10, 21 февраля 2024Бывший СССР

Экс-подполковник СБУ объяснил поддержку Западом Майдана

Прозоров: Запад поддерживал майдан в 2014 году с целью отвести Украину от России
СюжетПротесты в России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные дипломаты и спецслужбы зимой 2014 года влияли на события на киевском майдане и оказывали давление на занимавшего в те годы пост президента Украины Виктора Януковича с целью оторвать Украину от России, объяснил в беседе с РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, поддержка майдана и оппозиции западными дипломатами, правительственными организациями и НКО «красной нитью проходит» в документах СБУ за январь-февраль 2014 года, к которым он имел доступ.

В качестве примера Прозоров привел историю одного из лидеров «Автомайдана» Дмитрия Булатова, якобы похищенного в конце января 2014 года в Киеве неизвестными. В конце 2014 года соратники Булатова признали, что похищение было инсценировано.

«За оппозицией, за ее активными действиями стояли западные как спецслужбы, так и просто государственные и негосударственные деятели. И основная их задача – это просто оторвать Украину от России», — добавил Прозоров.

21 ноября 2013 года в центре Киева началась акция протеста, получившая позднее название Евромайдан. Поводом для нее послужило решение приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. По итогам трехмесячного протеста в стране сменилась власть — на внеочередных выборах победу одержал Петр Порошенко, Донецкая и Луганская области были провозглашены независимыми республиками, а в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России.

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      Марина Совина
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