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15:21, 21 февраля 2024Наука и техника

Обнаружена экзопланета со сверхкороткой орбитой

arXiv: обнаружена самая массивная планета с ультракороткой орбитой

Фото: S. Widua / Unslpash

Астрономы обнаружили новую экзопланету со сверхкоротким орбитальным периодом. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Планета TOI-1347 b имеет радиус 1,8 радиуса Земли, а период ее орбиты вокруг родительской звезды составляет 0,85 дня или 20 часов 20 минут. Она также в 11,1 раза массивнее Земли, что дает плотность 9,9 грамма на кубический сантиметр. Равновесная температура, которая не учитывает влияние атмосферных газов и тепла недр, оценивается в 1400 кельвинов.

Исследователи отметили, что TOI-1437 b, скорее всего, имеет земной состав и на данный момент является самой массивной ультракороткопериодической планетой среди тех, у которых радиусы меньше двух радиусов Земли. Предварительные результаты показывают, что она также имеет массивную атмосферу, однако это требует подтверждения и дальнейших наблюдений с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

В системе также была обнаружена еще одна планета — TOI-1437 c. Она немного меньше TOI-1437 b и имеет радиус примерно 1,6 радиуса Земли. Верхний предел ее массы составляет 6,4 от массы Земли.

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      Александр Еникеев
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