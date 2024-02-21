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12:14, 21 февраля 2024Россия

Коробки с гумпомощью бойцам СВО выбросили на свалку неподалеку от границы ДНР

В Ростовской области коробки с помощью для бойцов СВО нашли на свалке

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ростовской области нашли выброшенные на свалку коробки с гуманитарной помощью. Груз предназначался бойцам специальной военной операции (СВО), сообщает сетевое издание «Ростов-на-Дону Онлайн».

Коробки с гумпомощью были обнаружены в хуторе Большой Должик, расстояние которого по прямой до административных границ Донецкой народной республики (ДНР) составляет около 30 километров. Администрация Родионово-Несветайского района заявила, что коробки являются отходами из местного магазина.

Свою продукцию на опубликованном видео со свалки опознало руководство кондитерского комбината «Кубань». «Наша продукция рассыпана, в том числе и другие продукты питания — крупы, овощи», — пояснила изданию заместитель гендиректора компании по кондитерскому производству Наталья Романова.

Собеседница издания отметила, что организация всегда откликается на просьбы в интересах участников СВО. «Мы доверяемся нашим местным властям, и куда дальше это идет [нам неизвестно]. Нам просто говорят, вот "оказали помощь, спасибо, все"», — пояснила женщина.

Ранее груз для бойцов СВО нашли на свалке Амвросиевке — населенном пункте, расположенном в ДНР неподалеку от границы с Ростовской областью. По словам местных жителей, речь шла о целой фуре с гумпомощью.

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      Алан Босиков
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