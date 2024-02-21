Математическая задача для детей разозлила пользователей сети

Пользовательница по имени Тиша Сандерс показала математическую задачу, которую задали решить ее ребенку-первокласснику. Фотографию примера, разозлившего взрослых, она опубликовала в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На нее обратил внимание портал Indy100 в понедельник, 19 февраля.

В задаче первоклассникам предлагается сначала указать, сколько десятков и сколько единиц в числе «27». Затем них просят отдельно определить, сколько единиц в этом числе.

Как следует из снимка, ребенок авторши поста написал, что в числе «27» две десятки и семь единиц. Далее он отдельно указал, что в числе семь единиц.

Однако этот ответ учительница посчитала неправильным. Она рассказала, что в первом случае ребенок указал правильное количество десяток и единиц, но после этого он должен был написать, что в числе 27 единиц.

Большинство пользователей возмутило такое решение задачи. «В этом нет никакого смысла!», «Эта задача ужасная, потому что ребенок точно ошибется», «Мне очень не нравится, как сегодня учат детей», — заявили они.

Ранее сообщалось о другой детской математической задаче, которая вызвала бурные обсуждения в сети. В ней предлагалось ответить на вопрос, сколько углов имеет полукруг.