Детская математическая задача поставила взрослых в тупик

Пользователи сети поспорили о том, как правильно решать детскую математическую задачу, фотография которой распространилась в соцсетях. Снимок задачи, поставившей взрослых в тупик, разместил в X пользователь под ником @marktighe.

Мужчина опубликовал задачу из учебника второго класса, в котором его восьмилетнему сыну предлагалось ответить на вопрос, сколько углов имеет полукруг. Исходя из снимка, школьник ответил, что полукруг имеет два угла, но учитель не принял ответ и написал, что правильный ответ — ноль. «Спорное решение», — подписал пост отец ребенка.

«Ваш ребенок, кажется, прав. Если определение угла — это место, где пересекаются две линии, но не указано, что это должны быть прямые линии, то полукруг имеет два угла. Но если угол состоит из двух прямых линий, то это ноль», — написал один из пользователей в комментариях.

«Если мне не изменяет память, то это не углы, так как угол — это пересечение двух прямых», — отметил другой комментатор. Еще один участник обсуждения назвал смешным тот факт, что взрослые люди спорят о задаче для второго класса.

Ранее пользователь Reddit поделился снимком математической задачи, которую его десятилетнему брату необходимо было решить на экзамене. В комментариях под постом многие взрослые пользователи признались, что она поставила их в тупик.