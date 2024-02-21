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18:09, 21 февраля 2024Экономика

Мосбиржа запретила короткие продажи по распискам Qiwi

Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по распискам Qiwi с 22 февраля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мосбиржа ввела запрет коротких продаж по бумагам QIWI, он вступит в силу с 22 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Также запрет коснется облигаций «Киви Финанс», выпуск 001Р-02. Кроме того, Мосбиржа поднимет минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска до 100 процентов для этих инструментов. Как уточняет ТАСС, еще будет введен запрет на торговлю с плечом бумагами Qiwi. Ограничение распространяется на расписки компании, а также на облигации «Киви Финанс» серии 001Р-02. Ранее БКС попросил закрыть маржинальные позиции по бумагам Qiwi.

Ранее стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. Он занимал 89-е место по величине активов в банковской системе России. Регулятор аргументировал тем, что банк нарушал федеральные законы. Отзыв лицензии привел к остановке работы нескольких платежных сервисов и проблемам с оплатой ЖКХ, сотовой связи и других услуг у крупных банков.

Кроме того, платежные системы Qiwi и Contact прекратили работу, Qiwi заблокировала пополнение кошельков и вывод средств с них. Офисы Киви Банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани начали закрываться.

Новость об отзыве лицензии привела к обвалу котировок депозитарных расписок Qiwi на Мосбирже, они снижались почти на 50 процентов. Это происходило при повышенной активности инвесторов. Например, к 17:20 по московскому времени объем сделок составил более 3 миллиардов рублей.

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