Пара случайно нашла под кухней дома двухсотлетний колодец

В Великобритании семья нашла под полом двухсотлетний колодец

Пара из Великобритании нашла под домом двухсотлетний колодец и удивилась. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жители острова Уайт Коди Аллен и ее муж Киран делали капитальный ремонт дома, когда случайно обнаружили под полом отверстие глубиной пять метров. Они начали исследовать «яму» и по чистой воде на дне поняли, что перед ними колодец. Аллены предполагают, что колодцу может быть около 200 лет, поскольку именно таков возраст дома. При этом семью удивило, что о колодце не упоминалось ни в каких документах и планах, и старые владельцы тоже не знали о нем.

Паре было жаль снова закрывать его досками, и они решили включить колодец в дизайн новой кухни, несмотря на то, что к моменту необычного открытия ремонт подходил к концу, а Коди была на восьмом месяце беременности. Киран, владеющий собственной строительной компанией, углубил колодец, а затем добавил 18 кирпичных колец, чтобы поднять оголовок до уровня пола. Затем он подвел к нему электричество и сделал подсветку. Верх колодца пара укрыла прочным стеклом.

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