Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:45, 21 февраля 2024Из жизни

Пара случайно нашла под кухней дома двухсотлетний колодец

В Великобритании семья нашла под полом двухсотлетний колодец

Фото: Unsplash

Пара из Великобритании нашла под домом двухсотлетний колодец и удивилась. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жители острова Уайт Коди Аллен и ее муж Киран делали капитальный ремонт дома, когда случайно обнаружили под полом отверстие глубиной пять метров. Они начали исследовать «яму» и по чистой воде на дне поняли, что перед ними колодец. Аллены предполагают, что колодцу может быть около 200 лет, поскольку именно таков возраст дома. При этом семью удивило, что о колодце не упоминалось ни в каких документах и планах, и старые владельцы тоже не знали о нем.

Паре было жаль снова закрывать его досками, и они решили включить колодец в дизайн новой кухни, несмотря на то, что к моменту необычного открытия ремонт подходил к концу, а Коди была на восьмом месяце беременности. Киран, владеющий собственной строительной компанией, углубил колодец, а затем добавил 18 кирпичных колец, чтобы поднять оголовок до уровня пола. Затем он подвел к нему электричество и сделал подсветку. Верх колодца пара укрыла прочным стеклом.

Материалы по теме:
За миллиардами Каддафи идет тайная охота. Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
За миллиардами Каддафи идет тайная охота.Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
30 апреля 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в подвале дома в Бельгии нашли украденный из Помпей в 1970-х годах древний артефакт. Семья Детеммерманов приобрела барельеф в отпуске в Италии, считая, что это реплика.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      Великобритания ввела санкции против тюремщиков Навального

      На Украине резко увеличилось число мошенничеств

      В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

      В Госдуме призвали защитить интересы добросовестных клиентов Киви Банка

      В России отреагировали на согласование Евросоюзом 13-го пакета санкций

      Беременная москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением из-за сумочки

      В МИД России обвинили Киев в торговле вещами погибших российских солдат

      Одесский горсовет решил не менять русские названия улиц

      Россиянам предложили пожить в квартире с комфортом и заработать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше