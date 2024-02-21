Потанин отреагировал на выход «Норильска» в плей-офф ВХЛ

Потанин считает, что выход «Норильска» в плей-офф ВХЛ стал шагом в новой истории

Выход хоккейной команды «Норильск» в плей-офф Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) стал первым шагом в написании своей истории дебютного сезона. Такое мнение выразил президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, его цитирует ТАСС.

«Клуб занял 15-е место в регулярном чемпионате и вышел в плей-офф, где сыграет с тюменским "Рубином". "Норильск" ярко ворвался в ВХЛ — уже в первом сезоне команда смогла обеспечить себе выход в плей-офф, оставив позади серьезных соперников», — рассказал Потанин.

Он также отметил, что теперь в Норильске появилась достойная команда, в которой играет несколько воспитанников местного хоккея.

Потанин уверен, что появление «Норильска» в ВХЛ подарило болельщикам со всей России возможность познакомиться с уникальным городом Заполярья и его гостеприимными гражданами.

В сентябре 2023 года в Норильске сыграл свой первый матч одноименный профессиональный клуб, ставший самым северным в мире.