У российских инноваций обнаружили системные проблемы

Институт ВШЭ выявил зависимость российских инноваций от государственных денег

Работу над инновационными разработками в российской промышленности сопровождают сразу две системные проблемы, которые выявляются в зависимости от наличия государственного финансирования. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), оценившие массив данных за 2022 год, пишет «Коммерсантъ».

Всего инновационных товаров, работ и услуг произведено на сумму 3,8 триллиона рублей, или семь процентов от годового объема продаж. Однако все предприятия можно разделить на две группы по интенсивности выпуска инновационной продукции.

В первую вошли компании, у которых доля такого производства составляет 7,2-28,1 процента, что гораздо выше, чем в среднем по обрабатывающим отраслям. Эти предприятия заняты в создании летательных аппаратов и оборудования (28,1 процента), кораблей и судов (23,7 процента), компьютеров, электронных и оптических изделий (22 процента).

Однако, как оказалось, впечатляющий результат связан с объемами господдержки. А если брать вторую группу, где денег от властей нет, то доля инновационной продукции там находится в районе 0,5-6,6 процента.

В итоге первая проблема состоит в том, что компании не видят рыночных стимулов к инновационной активности. Такая продукция не пользуется спросом, и рассматривают ее как возможность расширения рынков сбыта только треть участников исследования. В центре второй проблемы лежит сложность оценки качества инноваций со стороны государства.

Эксперты указывают, что разница между государственным и рыночным спросом на новейшие продукты чревата потерей адекватности принимаемых решений и интерпретации результатов. Другими словами, поддерживаемые правительством инвестиции могут не найти реального спроса на рынке. Авторы материала напоминают, что на формальный подход к удовлетворению требований программ инновационного развития ранее жаловались представители госкомпаний.

В ноябре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство прекратит выдавать прямые гранты разработчикам программного обеспечения, которое должно заменить иностранные аналоги. Он признал, что решение связано с нехваткой экспертизы и детального понимания разработок, из-за чего государственные средства зачастую тратили на бесперспективные проекты.