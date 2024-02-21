Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:05, 21 февраля 2024Экономика

У российских инноваций обнаружили системные проблемы

Институт ВШЭ выявил зависимость российских инноваций от государственных денег

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Работу над инновационными разработками в российской промышленности сопровождают сразу две системные проблемы, которые выявляются в зависимости от наличия государственного финансирования. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), оценившие массив данных за 2022 год, пишет «Коммерсантъ».

Всего инновационных товаров, работ и услуг произведено на сумму 3,8 триллиона рублей, или семь процентов от годового объема продаж. Однако все предприятия можно разделить на две группы по интенсивности выпуска инновационной продукции.

В первую вошли компании, у которых доля такого производства составляет 7,2-28,1 процента, что гораздо выше, чем в среднем по обрабатывающим отраслям. Эти предприятия заняты в создании летательных аппаратов и оборудования (28,1 процента), кораблей и судов (23,7 процента), компьютеров, электронных и оптических изделий (22 процента).

Однако, как оказалось, впечатляющий результат связан с объемами господдержки. А если брать вторую группу, где денег от властей нет, то доля инновационной продукции там находится в районе 0,5-6,6 процента.

В итоге первая проблема состоит в том, что компании не видят рыночных стимулов к инновационной активности. Такая продукция не пользуется спросом, и рассматривают ее как возможность расширения рынков сбыта только треть участников исследования. В центре второй проблемы лежит сложность оценки качества инноваций со стороны государства.

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Эксперты указывают, что разница между государственным и рыночным спросом на новейшие продукты чревата потерей адекватности принимаемых решений и интерпретации результатов. Другими словами, поддерживаемые правительством инвестиции могут не найти реального спроса на рынке. Авторы материала напоминают, что на формальный подход к удовлетворению требований программ инновационного развития ранее жаловались представители госкомпаний.

В ноябре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство прекратит выдавать прямые гранты разработчикам программного обеспечения, которое должно заменить иностранные аналоги. Он признал, что решение связано с нехваткой экспертизы и детального понимания разработок, из-за чего государственные средства зачастую тратили на бесперспективные проекты.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

      Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

      Инстасамка выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

      Apple вернула лидерство на европейском рынке смартфонов

      Последствия разведения признанного наркотиком цветка попросили объяснить

      Информатор ФБР по делу Хантера Байдена заявил о связах с российской разведкой

      На Урале нашли виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров

      Губернатор ответил на вопрос о возможном приезде Путина в Ростовскую область

      Россиянину замяло ногу в станок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше