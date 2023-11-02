Российские власти признали неумение оценивать перспективный софт

Глава Минцифры Шадаев сообщил об отказе от выдачи грантов разработчикам софта

Минцифры прекратит выдавать прямые гранты разработчикам программного обеспечения, которое должно заменить иностранные программы. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, решение связано с нехваткой экспертизы и детального понимания разработок, чтобы отличать, какой продукт нужно финансово поддержать. Одновременно с отказом от грантов министерство хочет увеличить поддержку разработчиков через льготные кредиты или стимулирование спроса.

Шадаев указал, что к такому выводу привела проверка грантов, выданных в 2022-2023 годах. Аудит находится в завершающей стадии, но, предварительно, государство сохранит участие в сегменте «посева» и финансирования MVP (минимально жизнеспособного продукта), а также в помощи во внедрении российских программ для крупных корпоративных заказчиков.

Проверку начали в июле после задержания замглавы Минцифры Максима Паршина, которого заподозрили в получении взяток при раздаче грантов. Тогда ведомство заявило о временной приостановке процедуры и оценке уже принятых за последний год решений. При этом утверждалось, что проекты, по которым нет уверенности в 100-процентной чистоте, отменят.

В октябре Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике рассказывал, что ведомство хочет сократить грантовые программы в 2024 году в два раза — с 5 миллиардов до 2,4 миллиарда рублей. Как отмечает издание, таких средств хватит только на уже взятые обязательства, то есть новые проекты не предполагались.

Вместе с тем Минцифры хотело бы увеличить объем поддержки льготных кредитов на 3,3 миллиарда рублей, но рост ключевой ставки с 7,5 процента до 15 процентов фактически обесценил идею. Указанной суммы недостаточно, чтобы компенсировать разницу ставок по выданным кредитам.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров отметил, что компании не могут надеяться на гранты уже почти полгода, поэтому их стратегия уже поменялась. Малый бизнес и раньше не имел доступа к госфинансированию, а некоторые финансируются через крупных заказчиков. Гранты могли бы помогать растущим компаниям, чтобы те смогли доводить свои продукты до конкурентного уровня, но, как отметил эксперт, такой практики в стране не существует.

Ранее сообщалось, что Минцифры подняло планку уровня внедрения российского общесистемного и прикладного софта в 2023 году до 54 процентов, хотя до этого предполагалось достичь только 23 процентов. Источники на рынке указывают, что такие подсчеты совершенно не соотносятся с реальным положением дел в отрасли.