Названы последствия повышения ключевой ставки до 15 процентов

АиФ: повышение ключевой ставки до 15 % приведет к росту расходов бюджета

Повышение Банком России (ЦБ) ключевой ставки до 15 процентов приведет к росту расходов бюджета. Последствия для казны назвали опрошенные «АиФ» эксперты.

Повышение ключевой ставки повысит расходы бюджета на обслуживание госдолга, а также компенсации по субсидируемым кредитам для предприятий и населения, включая льготную ипотеку. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Минфину понадобится больше денег для поддержки сельского хозяйства, финансирования программ импортозамещения и технологического развития.

«Надеюсь, что в обозримой перспективе регулятору не придется предпринимать новых действий по ужесточению денежно-кредитной политики. Необходимо дождаться отложенного эффекта и с учетом результатов строить политику дальше», — заявил депутат и предположил, что в 2024 году регулятор сможет понизить ключевую ставку «с учетом развития макроэкономической ситуации».

По мнению экономиста и автора Telegram-канала «Мои инвестиции» Родиона Латыпова, эффекты от ужесточения проявятся через несколько кварталов. Инфляция на конец года составит порядка 7-7,5 процента. «Снижение ключевой ставки случится не раньше устойчивого замедления текущих темпов инфляции, чего пока не наблюдается», — добавил эксперт. Если рубль продолжит слабеть, регулятору придется поднимать ставку еще сильнее, что грозит остановкой экономического развития страны, предупредил экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

На заседании 27 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых. За четыре месяца показатель вырос вдвое — до июля 2023 года ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) объяснили повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.

В ЦБ заявили, что ждать скорого снижения ставки не стоит: ДКП будет оставаться достаточно жесткой продолжительный период, чтобы справиться с ростом цен. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, Банк России может поднимать ставку и дальше, если не увидит «признаков устойчивого замедления» инфляции.