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13:35, 26 июля 2023Силовые структуры

Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки

Бывший замглавы Минцифры Паршин не признает вину в получении взятки и не раскаивается

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Экс-замглавы министерства цифрового развития (Минцифры) Максим Паршин не признал своей вины в получении взятки. Об этом в среду, 26 июля, со ссылкой на оглашенные в суде материалы дела сообщает ТАСС.

Как следует из оглашенного судьей представления прокуратуры, подсудимый не признает своей вины и не выражает раскаяния. Надзорное ведомство просит суд ужесточить Паршину меру пресечения и перевести бывшего замглавы Минцифры из-под домашнего ареста в СИЗО.

21 июля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Паршина от должности замглавы Минцифры. Паршин был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Паршин курирует программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля. Ему вменяется получение особо крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

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    Владимир Седов
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