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18:49, 13 июля 2023Силовые структуры

Замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 миллиона рублей

Депутат Хинштейн: замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 млн руб.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина взяли с поличным при получении крупной взятки. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным депутата, Паршина задержали в одном из столичных ресторанов при получении 3,5 миллиона рублей. Деньги замглавы Минцифры получил, по предварительной информации, за помощь в выделении грантов.

Ранее следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения замглавы Минцифры в виде заключения под стражу. Вопрос об аресте будет рассматривать Басманный суд столицы, куда Паршина уже доставили.

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    Илона Палей
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