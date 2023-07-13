Замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 миллиона рублей

Депутат Хинштейн: замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 млн руб.

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина взяли с поличным при получении крупной взятки. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным депутата, Паршина задержали в одном из столичных ресторанов при получении 3,5 миллиона рублей. Деньги замглавы Минцифры получил, по предварительной информации, за помощь в выделении грантов.

Ранее следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения замглавы Минцифры в виде заключения под стражу. Вопрос об аресте будет рассматривать Басманный суд столицы, куда Паршина уже доставили.