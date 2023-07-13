Замглавы Минцифры Паршина задержали по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина задержали по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, в отношении Паршина проводится расследование, Минцифры оказывает содействие правоохранителям. Замминистра вменяют получение взятки в особо крупном размере. Следствие настаивает на его аресте.

По данным «Коммерсанта», Паршина взяли с поличным при получении денег.

Ранее сообщалось, что в Приморье бывшего полицейского осудят за взятки на 29 миллионов рублей и аферу на 30 миллионов рублей.