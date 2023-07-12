Бывшего сотрудника МВД осудят за получение взяток на 29 миллионов рублей

В Приморье бывшего полицейского осудят за взятки на 29 млн рублей и аферу на 30 млн рублей

Бывшего начальника отдела по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе и защите биоресурсов УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю осудят за превышение должностных полномочий, получение взяток на 29 миллионов рублей и мошенничество на 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в период с июня 2020-го по июнь 2021 года полицейский через посредника получил более 29 миллионов рублей от предпринимателя, занимавшегося незаконной вырубкой леса. Когда в отношении бизнесмена все же возбудили дело, правоохранитель предложил ему добиться прекращения уголовного преследования за 30 миллионов рублей.

Коммерсант согласился и передал деньги через посредника. При этом в реальности страж порядка никак не мог повлиять на решение о прекращении дела. Опасаясь, что его афера вскроется, он еще какое-то время пытался убедить бизнесмена в том, что общается с нужными людьми для выполнения договоренностей.

Помимо этого, в марте 2021 года сотрудник МВД применил насилие и специальные средства в отношении местного жителя во время проведения следственных действий.