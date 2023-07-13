Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:20, 13 июля 2023Силовые структуры

Замглавы Минцифры Паршина попросили арестовать по делу о взятке

Следствие просит арестовать замглавы Минцифры Паршина по делу о взятке от 1 млн рублей
Максим Паршин

Максим Паршин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения замглавы Минцифры Максиму Паршину в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновника просят арестовать на два месяца до 12 сентября. Ему вменяется получение особо крупной взятки. Вопрос об аресте будет рассматривать Басманный суд столицы. Там уточнили, что Паршину предъявлено обвинение.

Сумма взятки неизвестна, но следствие квалифицировала дело по части статьи 290 УК РФ, где фигурирует размер подношения от одного миллиона рублей.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО

    Херш сообщил об ожидаемом США российском наступлении на Украине

    Стал известен собирающийся отдохнуть в Крыму летом российский чиновник

    Путин предложил создать нацпроект по экономике данных

    Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

    Замглавы Минцифры Паршина попросили арестовать по делу о взятке

    Медведь пришел к российским дачникам, устроил погром и попал на видео

    Гастроэнтеролог предупредила об опасности мороженого для пожилых людей

    В США подвели итоги расследования о найденном в Белом доме кокаине

    Самолет совершил жесткую посадку возле российского аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости