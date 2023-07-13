Замглавы Минцифры Паршина попросили арестовать по делу о взятке

Следствие просит арестовать замглавы Минцифры Паршина по делу о взятке от 1 млн рублей

Следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения замглавы Минцифры Максиму Паршину в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновника просят арестовать на два месяца до 12 сентября. Ему вменяется получение особо крупной взятки. Вопрос об аресте будет рассматривать Басманный суд столицы. Там уточнили, что Паршину предъявлено обвинение.

Сумма взятки неизвестна, но следствие квалифицировала дело по части статьи 290 УК РФ, где фигурирует размер подношения от одного миллиона рублей.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля.