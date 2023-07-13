В Следственном комитете России подтвердили задержание замглавы Минцифры

СКР подтвердил задержание замглавы Минцифры Паршина по делу о коррупции

Замглавы Минцифры Паршина попросили арестовать по делу о взятке

Начало событий в новости Замглавы Минцифры Паршина попросили арестовать по делу о взятке

Следователи подтвердили задержание замглавы Минцифры Максима Паршина по подозрению в коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Чиновника взяли с поличным. Его просят арестовать до 12 сентября. Басманный суд Москвы уже получил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения.

Паршин был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению премьер-министра Дмитрия Медведева. Он курирует программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.