Замглавы Минцифры отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест по делу о взятке в ₽3,5 млн

Замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 миллиона рублей

Начало событий в новости Замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 миллиона рублей

Басманный суд Москвы отправил замглавы Минцифры Максима Паршина под домашний арест на два месяца до 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было отказано.

Ему вменяется получение особо крупной взятки в раземер 3,5 миллиона рублей. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Паршину предъявлено обвинение.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля.

Он был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению премьер-министра Дмитрия Медведева. Паршин курирует программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.