Обвиняемого во взятке Паршина освободили от должности замглавы Минцифры

Мишустин освободил обвиняемого во взятке Паршина от должности замглавы Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 21 июля.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля. Ему вменяется получение особо крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Паршину предъявлено обвинение.

Паршин был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению премьер-министра Дмитрия Медведева. Паршин курирует программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.