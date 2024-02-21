Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм

Песков заявил, что никогда не видел на компьютере Путина компьютерных игр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не видел на компьютере российского лидера Владимира Путина компьютерных игр. Об этом пишет Life.

Представитель Кремля ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм. «Нет, никогда не видел», — рассказал он об отсутствии игр на компьютере политика.

Ранее Путин одобрил идею регулирования рынка интернет-игр и переноса их серверов на территорию РФ.

С соответствующей идеей выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, указав, что из России через интернет-игры выводится около пяти миллиардов долларов, а, кроме того, они якобы пропагандируют антироссийские ценности. Путин согласился с предложением, отметив, что «мы любим и Канаду, и США», но нельзя позволять компаниям из этих стран зарабатывать на россиянах.