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17:06, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Путин одобрил идею переноса серверов иностранных интернет-игр в Россию

Путин одобрил идею регулирования рынка интернет-игр и переноса их серверов в РФ

Фото: Sean Do / Unsplash

Президент России Владимир Путин одобрил идею регулирования рынка интернет-игр и переноса их серверов на территорию РФ. Его слова с заседания Совета по физкультуре и спорту приводит ТАСС.

С соответствующей идеей выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, указав, что из России через интернет-игры выводится около пяти миллиардов долларов, а, кроме того, они якобы пропагандируют антироссийские ценности. Кремлев предложил включить интернет-игры в единый регулятор азартных игр, перенеся их в доменную зону .ru, а серверы — на территорию РФ.

Путин согласился с предложением, отметив, что «мы любим и Канаду, и США», но нельзя позволять компаниям из этих стран зарабатывать на россиянах.

В июле сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки вычислительной техники на российский рынок выросли на 10 процентов в физическом выражении. За этот период в страну ввезли в общей сложности 412,7 тысячи единиц серверов.

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    Антон Похиляк
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