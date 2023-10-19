Путин одобрил идею переноса серверов иностранных интернет-игр в Россию

Путин одобрил идею регулирования рынка интернет-игр и переноса их серверов в РФ

Президент России Владимир Путин одобрил идею регулирования рынка интернет-игр и переноса их серверов на территорию РФ. Его слова с заседания Совета по физкультуре и спорту приводит ТАСС.

С соответствующей идеей выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, указав, что из России через интернет-игры выводится около пяти миллиардов долларов, а, кроме того, они якобы пропагандируют антироссийские ценности. Кремлев предложил включить интернет-игры в единый регулятор азартных игр, перенеся их в доменную зону .ru, а серверы — на территорию РФ.

Путин согласился с предложением, отметив, что «мы любим и Канаду, и США», но нельзя позволять компаниям из этих стран зарабатывать на россиянах.

В июле сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки вычислительной техники на российский рынок выросли на 10 процентов в физическом выражении. За этот период в страну ввезли в общей сложности 412,7 тысячи единиц серверов.