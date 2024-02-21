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09:07, 21 февраля 2024Путешествия

Россияне массово устремились в один город на длинных февральских выходных

МТС Travel: Москва стала лидером по количеству бронирований в феврале

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские туристы массово устремились в Москву на длинных февральских выходных — она стала лидером по количеству бронирований, говорится в исследовании сервисов МТС Travel и Bronevik.com, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, в топ-3 по числу бронирований в эти даты вошли Санкт-Петербург и Казань. Суммарно на эти города приходится четверть от всех заказов с 23 по 25 февраля. На долю столицы пришлось 13 процентов, Санкт-Петербурга — 8 процентов, а Казани — 3 процента.

Среди лидеров также оказались Тула, Ярославль, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Адлер, Сочи, Смоленск и Тверь.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость ночи в отелях категории «три звезды» в разных городах и странах и раскрыл наиболее бюджетные зарубежные направления для отдыха в марте. По данным аналитиков, из заграничных направлений самое заметное снижение цен наблюдается в Унаватуне.

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      Зарина Дзагоева
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