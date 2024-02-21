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21:00, 21 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин перепутал задолжавшую ему девушку с сестрой-близняшкой и получил штраф

В Череповце мужчина перепутал девушку с сестрой и потребовал у нее 22 тыс. руб.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

В Череповце суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей с 46-летнего россиянина, который довел девушку до депрессии и нарушения сна. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, в августе 2022 года ответчик пришел в один из ресторанов города и потребовал от 19-летней официантки сесть за стол и написать на листке свой домашний адрес. Она пояснила, что не имеет права сидеть с посетителями, и понесла посуду на цокольный этаж, однако посетитель пошел за ней. Мужчина кричал и требовал денег. Девушка попыталась спрятаться в кабинке туалета, но злоумышленник выломал дверь. Как оказалось, мужчина перепутал официантку с ее сестрой-близняшкой, задолжавшей ему денег.

На помощь официантке пришел администратор ресторана, которому удалось выпроводить агрессивного посетителя наверх, на место ЧП была вызвана скорая помощь и полиция. Что касается долга сестры, то выяснилось, что мужчина перевел ей по ошибке 22 420 рублей, но та отказалась возвращать деньги.

В возбуждении уголовного дела в отношении неадекватного посетителя было отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. После этого официантка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.

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      Владимир Седов
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