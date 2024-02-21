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07:38, 21 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка пожаловалась в полицию на обокравшего ее внука

В Свердловской области женщина сдала в полицию внука, укравшего 25 тыс. руб.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Каменске-Уральском (Свердловская область) местная жительница сдала в полицию 19-летнего внука, который украл у нее 25 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции города.

В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Его оставили под подпиской о невыезде.

Силовики выяснили, что обвиняемый дважды украл деньги у бабушки. По версии следствия, он приходил к ней в гости, ждал, когда она уйдет из дома, и забирал деньги из шкафа. Сначала молодой человек похитил 10 тысяч рублей, а потом еще 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды, в том числе на оплату онлайн-игр.

В какой-то момент пенсионерка заметила пропажу и призвала внука к ответу. Он пообещал вернуть похищенное, но слово не сдержал. Тогда женщина и решила обратиться в полицию.

Ранее в Барнауле 18-летний местный житель похитил деньги с банковской карты бабушки, чтобы купить костюм Деда Мороза.

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      Варвара Митина
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