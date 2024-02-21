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05:42, 21 февраля 2024Бывший СССР

СБУ уличили в организации пыточных в Запорожье

Рогов: СБУ организовала пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Службу безопасности Украины (СБУ) уличили в организации пыточных в подвалах в городе Запорожье, подконтрольном Вооруженным силам республики (ВСУ). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Пытки продолжаются. Фиксируются постоянные исчезновения людей и отсутствие информации о судьбах антифашистов, пропавших без вести», — объяснил Рогов. Он пообещал, что все действия киевских властей будут задокументированы и лягут в основу дела для рассмотрения на трибунале, когда Запорожье станет свободным.

Ранее депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Плетень рассказал о существовании украинских пыточных в Авдеевке как способа для борьбы с непокорными. «Это ужасающие пытки, которые применяют как к военнослужащим, так и к обычному гражданскому населению, которых подозревают в непоклонении нацизму», — заявил он.

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      Александра Синицына
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