Рогов: СБУ организовала пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

Службу безопасности Украины (СБУ) уличили в организации пыточных в подвалах в городе Запорожье, подконтрольном Вооруженным силам республики (ВСУ). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Пытки продолжаются. Фиксируются постоянные исчезновения людей и отсутствие информации о судьбах антифашистов, пропавших без вести», — объяснил Рогов. Он пообещал, что все действия киевских властей будут задокументированы и лягут в основу дела для рассмотрения на трибунале, когда Запорожье станет свободным.

Ранее депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Плетень рассказал о существовании украинских пыточных в Авдеевке как способа для борьбы с непокорными. «Это ужасающие пытки, которые применяют как к военнослужащим, так и к обычному гражданскому населению, которых подозревают в непоклонении нацизму», — заявил он.